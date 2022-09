Die Turbulenzen am Gesamtmarkt lassen die Aktie des Solarkonzerns Enphase quasi kalt. Nach dem deutlichen Kurssprung Ende Juli bewegt sich die Aktie auf hohem Niveau knapp unterhalb des Rekordhochs seitwärts. Die langfristigen Aussichten in der Branche sind weiter gut, doch was sagen die Analysten und die Bewertung.Günstig war die Enphase-Aktie nie - und das ist sie auch in der jetzigen Phase nicht. Aktuell wird der Titel mit dem 70-fachen Gewinn des laufenden Jahres gehandelt. Für 2023 beträgt ...

