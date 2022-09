DJ Totalenergies erwägt Ausgliederung kanadischer Ölsandaktivitäten

Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)--Die französische Totalenergies erwägt, ihre kanadische Ölsandaktivitäten auszugliedern und an der Börse von Toronto zu notieren. Der Öl- und Gaskonzern erklärte am Mittwoch, die Ausgliederung würde das Surmont-Ölsandprojekt und die Fort Hills-Ölsandmine sowie die Midstream- und Handelsaktivitäten umfassen. Das Unternehmen will aber vorübergehend eine Minderheitsbeteiligung behalten, um den Übergang zu erleichtern.

Die Anlagen hätten zwar Wachstumspotenzial, passten aber nicht in die Strategie des Unternehmens zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes. Im Jahr 2022 belief sich der Cashflow aus dem operativen Geschäft auf über 1,5 Milliarden US-Dollar. Über den Vorschlag wollen die Franzosen auf der Hauptversammlung im Mai 2023 abstimmen lassen.

