Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Nur noch etwa zwei Monate bis zum Beginn der FIFA World Cup Qatar 2022. Hisense, eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, hat ihren TV-Spot (TVC) im Rahmen ihrer neuen Kampagne "Perfect Match" vorgestellt, um die leidenschaftliche Reise der weltweiten Fußballfans und Kunden zu feiern."Perfect Match" ist das offizielle Thema der globalen Hisense-Kampagne für die FIFA World Cup Qatar 2022. Es bezieht sich auf die WM-Spiele mit jedem aufregenden und unvergesslichen Moment der weltweiten Kunden vor dem Fernseher sowie auf Gegenstücke mit gleicher Mission, gleichem Anspruch und gleicher Qualität, die die perfekten Beziehungen zwischen Hisense, der FIFA World Cup Qatar 2022 und den weltweiten Fans darstellen.In dem TVC unter dem Motto "Perfect Match" präsentiert Hisense seine neuesten Produkte mit fortschrittlicher Technologie und Top-Standard-Produktqualität, einschließlich Laser TV, ULED TV, Kühlschrank, usw., die bereit sind, den globalen Verbrauchern und Fußballfans während dieser Weltmeisterschaft ein angenehmes Fernseherlebnis zu bieten.Die neueste Innovation von Hisense unterstützt die Fans weltweit bei der FIFA World Cup Qatar 2022Anfang dieses Jahres wurde Hisense als offizieller Sponsor der FIFA World Cup Qatar 2022 bekannt gegeben und warb für sein komplettes, preisgekröntes und innovatives Angebot an Fernsehern und Smart Home-Geräten. Hisense hat es sich zur Aufgabe gemacht, für das größte Fest des internationalen Fußballs ein beeindruckendes Spielerlebnis zu schaffen, die Kraft des Sports zu stärken, die globale Gemeinschaft auf neue und innovative Weise zusammenzubringen und den Fans weltweit zu helfen, ihre persönliche Freude, ihren Spaß und ihre Leidenschaft auszudrücken.In den letzten Jahren hat Hisense als offizieller Sponsor von zwei aufeinanderfolgenden FIFA-Weltmeisterschaften darauf bestanden, den weltweiten Bekanntheitsgrad zu erhöhen und den Bekanntheitsgrad von Spitzenprodukten durch Sportmarketing zu verbessern. "In diesem Jahr ist es unser Ziel, die aufregenden Momente der Verbundenheit für Fußballfans durch die globale Kampagne 'Perfect Match' zu feiern und zu verstärken", fügte Candy Pang, Deputy General Manager of Brand Management Department der Hisense Group, hinzu.Der neu veröffentlichte TVC von Hisense ist eine der vielen Möglichkeiten, die Kampagne zur Fußballweltmeisterschaft 2022 zu bewerben. In den Monaten vor dem Eröffnungsspiel und während des gesamten Turniers wird Hisense voraussichtlich eine Reihe von Veranstaltungen durchführen, die darauf abzielen, jedem Fußballliebhaber perfekte Spiele mit einem lebensechten, lebendigen Seherlebnis bei diesem globalen Sportereignis zu bieten.Video - https://www.youtube.com/watch?v=BHsWXe8ApIwFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1908448/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1908449/image_2.jpgPressekontakt:Lina Wang,+86-18796886395,lina.wang@ogilvy.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5332344