Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen haben ihre Spuren hinterlassen. Erstmals seit November 2020 sackte der deutsche Leitindex am Mittwoch unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sieht auch in den kommenden Wochen kaum Aufwärts-Impulse für den DAX. Immerhin: Positiv zu erwähnen seien die relativ günstigen Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnisse. Auch die Institutionellen seien derzeit unterinvestiert, was möglicherweise noch Unterstützung bieten könne. Wie tief der DAX noch fallen könnte und was das für Anleger bedeutet, sehen Sie im Interview! Gleich einschalten.