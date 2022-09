Mainz (ots) -Dienstag, 8. November 2022, 20.15 UhrZDFzeitGeheimsache KatarFilm von Julia Friedrichs und Jochen BreyerBitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Eine Weltmeisterschaft in der Wüste. Im Winter. Aller Kritik zum Trotz: Sportjournalist Jochen Breyer und Autorin Julia Friedrichs gehen der Frage nach, wie Katar dieser Coup gelingen konnte.Denn auf dem Papier spricht erst mal alles gegen diesen Austragungsort: Katar hat nur rund 300.000 Staatsbürger, mehr als die Hälfte des Jahres ist es zu heiß, um im Freien Sport zu treiben.Journalist und Sportmoderator Jochen Breyer wird die WM im ZDF präsentieren. Er wollte sich daher ein eigenes Bild machen. Zweimal ist er ins Land gereist. Schaute sich Stadien und Infrastruktur an, kam aber vor allem mit den Menschen dort ins Gespräch und durfte schließlich sogar eine katarische Familie zu Hause besuchen. Ein seltener Einblick, denn in Katar bleibt man gerne unter sich.Das Team recherchierte aber auch über Monate in Deutschland: Wie steht eigentlich der Fußball hierzulande zur WM in Katar? Mit welchen Mitteln ließen sich die europäischen Fußball-Ligen davon überzeugen, die erste WM im Winter - also mitten in der laufenden Saison - zu spielen? Der ZDF-Moderator trifft auf Schlüsselfiguren und Sportfunktionäre sowie den damaligen FIFA-Chef Sepp Blatter.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5332358