Cadmatic hat das gesamte Aktienkapital und Produktportfolio des italienischen Softwareunternehmens Computer Line Associates (CLA) übernommen. Mit der Übernahme unterstützt Cadmatic seine Wachstumsziele, stärkt seine Marktposition in der Prozess- und Energiewirtschaft und gewinnt neue Lösungen für die Schiffs- und Bauindustrie hinzu. Die SaaS-basierte Material- und Konstruktionsverwaltungssoftware sowie die Lösungen für die Verwaltung von Konstruktionsdaten von CLA ergänzen die CAD-Anwendungen und Informationsmanagementlösungen von Cadmatic und werden als Teil des integrierten Produktangebots von Cadmatic angeboten.

Die Übernahme ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung der konsequenten Wachstumsstrategie von Cadmatic, die vorsieht, dass das Unternehmen seine Größe in den kommenden Jahren mehr als verdreifacht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220926005547/de/

Jukka Rantala (left) and Gian Mario Tagliarett (Photo: Business Wire)

EPC-Auftragnehmer und Anlagenbetreiber nutzen die Software von CLA zur Verwaltung von Rohrleitungsmaterialien und Rohrleitungshalterungen, Baustellen, fachübergreifenden technischen Daten, Online-Ausschreibungen, Projektplanung und Anlagenschweißen. CLA wurde im Jahr 2001 gegründet und beschäftigt 22 Mitarbeiter in seinem Büro in Piacenza, 70 km südlich von Mailand.

"CLA stellt eine perfekte strategische Ergänzung für uns dar. Das Unternehmen verfügt über beeindruckende Referenzen, insbesondere im Schlüsselbereich der multinationalen EPC-Unternehmen, und unsere Angebote weisen keine überschneidenden Funktionalitäten auf. Durch die Integration der Material- und Konstruktionsmanagementprodukte von CLA mit den Design-, Engineering- und Informationsmanagementlösungen von Cadmatic können wir integrierte und hochentwickelte Funktionen sowie einen One-Stop-Shop anbieten, von dem unsere Kunden vom Design bis zur Konstruktion und darüber hinaus profitieren. Zusätzlich zu den Produkten und dem Kundenstamm erhalten wir auch Zugang zu dem umfassenden Know-how im Bereich Material- und Baumanagement, das das Unternehmen im Laufe der Jahre entwickelt hat", so Jukka Rantala, CEO von Cadmatic.

Gian Mario Tagliaretti, COO und stellvertretender CEO von CLA, bewertet die Übernahme ebenfalls als eine Win-Win-Situation.

"Wenn man Cadmatic und CLA kombiniert, erhält man etwas, das mehr ist als die Summe seiner Bestandteile. Cadmatic ist traditionell stark in der Anlagen-, Schiffs- und Gebäudeplanung, CLA verfügt über allgemeine technische Datenmanagementanwendungen. Zusammen bilden wir ein hervorragendes Gesamtpaket. CLA hat eine sehr starke Marktposition bei den in Italien ansässigen multinationalen Industrieunternehmen inne, aber das große globale Netzwerk von Cadmatic bedeutet, dass die integrierte Lösung international noch mehr Erfolg haben kann wir sind das perfekte Team", sagt Tagliaretti.

Die Wachstumsstrategie von Cadmatic sieht eine starke Position in der europäischen und indischen Prozess- und Energieindustrie, im globalen Marinegeschäft und in der lokal wachsenden Bauindustrie vor. CLA ist die vierte wichtige technologiebasierte Übernahme für Cadmatic in den letzten Jahren. Laut Rantala werden organisches Wachstum, ein hohes Maß an interner Forschung und Entwicklung und Kompetenz sowie Fusionen und Übernahmen dem Unternehmen dabei helfen, für seine bestehenden und neuen Kunden einen hohen Mehrwert zu schaffen.

"Im vergangenen Jahr ist unser Geschäftsbereich Prozess und Industrie um über 30 gewachsen. Wir wachsen organisch, aber auch strategische Fusionen und Übernahmen, wie die von CLA, sind ein Eckpfeiler unserer Strategie. Wir sind ständig auf der Suche nach Unternehmen, die strategisch gut zu unserem Angebot und unseren Kunden passen."

Rantala erklärt, dass die Übernahme strategisch motiviert ist und das Ergebnis davon ist, dass Cadmatic seinen Kunden zuhört, ein guter Partner ist und den Kunden die von ihnen gewünschten Softwarefunktionen liefert.

"Wenn wir einen konkreten Kundenbedarf sehen, entwickeln wir die Funktionen, Produkte und Dienstleistungen entweder selbst oder wir prüfen, ob wir sie außerhalb des Unternehmens erwerben können", fügt Rantala hinzu.

Über Cadmatic

Cadmatic ist ein führender Entwickler von digitalen und intelligenten 3D-Design- und Informationsmanagement-Softwarelösungen für die Energie-, Prozess-, Schiffs- und Bauindustrie. Cadmatic versetzt Ingenieure in die Lage, eine bessere Zukunft und eine bessere Welt zu schaffen, indem es das Design, die Konstruktion, den Bau und den Betrieb von Schiffen, Industrieanlagen und Gebäuden besser, schneller und einfacher macht. Cadmatic hat über 6000 Kundenorganisationen in 60 Ländern.

www.cadmatic.com

Über CLA

CLA verfolgt das Ziel, innovative Softwarelösungen und Dienstleistungen für EPC-Auftragnehmer und Betreiber der weltweiten Infrastruktur bereitzustellen. Der Erfolg von CLA beruht auf langfristigen Beziehungen zu seinen Kunden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Produktentwicklungsstrategie von CLA den sich ändernden Bedürfnissen seiner Kunden gerecht wird.

www.cla-it.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220926005547/de/

Contacts:

Jukka Rantala

jukka.rantala@cadmatic.com

Tel. +358 40 528 7130



Gian Mario Tagliaretti

gianmario.tagliaretti@cla-it.eu

+39 329 2326658