Wie lange der Ukraine-Krieg noch andauert, ist ungewiss. Gold wird allein deshalb nicht plötzlich ansteigen, das hat man in den vergangenen Monaten gesehen. Wenn jedoch der Nuklearbereich in der Ukraine in Mitleidenschaft gezogen wird, der Krieg auf ein neues Niveau gehoben wird oder China sich auf einen Krieg mit Taiwan vorbereitet, dann sieht die Sache schon anders aus. Allerdings sind diese Szenarien eher unwahrscheinlich und ein Ansteigen des Goldpreises wahrscheinlich nicht von Dauer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...