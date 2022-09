DJ S&P prüft Kion-Rating "BBB-" auf Herabstufung

FRANKFURT (Dow Jones)--S&P Global Ratings hat das langfristige Emittenten- und Emissionsrating BBB- von Kion auf Creditwatch mit negativen Implikationen gesetzt. Als Grund nannte S&P die schwache Entwicklung des Anbieters von Gabelstaplern und Lagertechnik im dritten Quartal. Diese beeinträchtige die Fähigkeit des Unternehmens, die Base-Case-Prognosen der Ratingagentur für 2022 zu erfüllen.

Im Rahmen der jüngsten Gewinnwarnung von Kion haben die eingeschränkte Fähigkeit des Konzerns, steigende Rohstoffpreise an seine Kunden weiterzugeben, kostspielige Probleme in der Lieferkette und eine Cyber-Attacke bei einem seiner wichtigsten Zulieferer das Management veranlasst, für das dritte Quartal 2022 einen Nettoverlust in Aussicht zu stellen.

