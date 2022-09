Hohe Nachfrage nach Porsche Aktien. Die Zeichnungsfrist ist abgelaufen und der Ausgabepreis liegt wohl am oberen Ende der Preisspanne. Was für Anleger nun am Donnerstag wichtig ist. Von Wolfgang Ehrensberger Der Porsche-Börsengang steuert auf seinen Höhepunkt zu: Die Erstnotiz an der Frankfurter Börse am morgigen Donnerstag. Nach einer Begrüßungsrede von Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer wird VW- und Porsche-Chef Oliver Blume persönlich den Startschuss ...

