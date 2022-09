MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Hugo Boss von "Add" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 58 auf 44 Euro gesenkt. Analyst Volker Bosse verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf ungünstige Marktentwicklungen, mit denen sich der Modekonzern konfrontiert sehe. So könnte die Fähigkeit und Bereitschaft der Verbraucher, in Europa und Amerika Geld auszugeben, unter weiter steigenden Preisen leiden. Zudem verschlechtere sich die Gesamtkostenlage in praktisch allen Bereichen der Gewinn- und Verlustrechnung des Einzelhandels. Dies betreffe den Materialeinsatz sowie die Energieversorgung als auch den Frachtversand und das Personalwesen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2022 / 15:09 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

