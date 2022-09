Nagarro - eine Aktie, die in den letzten Monaten trotz starken operativen News dem Aktionär keine Freude machten. Könnte sich vielleicht ändern. Zumindest lieferte Nagarro überzeugende Halbjahreszahlen und heute zeigt man, dass man auch in Zeiten der Zinswende sich bei "guten Zahlen" günstig refinanzieren kann.Aktiv in den derzeitigen "Trendthema" Digitaliserung kam bei der Nagarro SE (ISIN DE000A3H2200) sogar mit Umsatzsteigerungen von 65% im Q2 fast Euphorie auf - Dipika Srivastava, Nagarro-"Kollegin" in Lucknow, Indien, die sich beruflich mit Cloud, Web-APIs und Microservices befasst, wurde ...

