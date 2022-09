Über angekündigte Strafmaßnahmen und Vorverurteilungen And the Winner is … … Giorgia Meloni, Chefin der "Fratelli d'Italia" ("Brüder Italiens"). Damit wird die frühere Journalistin und heutige Parteivorsitzende zur voraussichtlich ersten weiblichen Regierungschefin Italiens - und das ganz ohne Quote. In der hiesigen Presse hielt sich die Begeisterung über so viel Frauenpower dennoch in Grenzen, denn die "Fratelli d'Italia" sind eine rechte Partei. Im Vorfeld wurde aus Richtung der EU entsprechend ...

