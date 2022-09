Palantir leuchtet heute in kräftigem Grün. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund vier Prozent vorzeigen. Damit notiert der Wert nun bei 7,91 USD. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Palantir der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Palantir-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund zwei Prozent. Der Hochpunkt liegt bei 8,10 USD. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...