Palantir erlebte im Jahr 2021 eine eher kurze Episode der Euphorie, bevor das Unternehmen vom Radar der meisten Anleger verschwand und der Aktienkurs immer weiter in die Tiefe taumelte. Wenngleich die langfristigen Aussichten stets sehr interessant waren, so fehlte es doch an schwarzen Zahlen.Zudem war und ist Palantir (US69608A1088) ein recht umstrittenes Unternehmen, welches vor allem Datenschützern oftmals ein Dorn im Auge ist. Die Lage scheint sich aber gedreht zu haben und spätestens seit dem vergangenen Dienstag sorgt Palantir wieder für Aufsehen an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...