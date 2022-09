Die Zeichnungsfrist ist vorbei, die Nachfrage nach Porsche-Aktien war groß. Die Vorzugsaktien werden für je 82,50 Euro an Anleger ausgegeben und liegen damit am oberen Ende der vorab ausgegebenen Spanne von 76,50 Euro bis 82,50 Euro je Aktie. Die Börse blickt nun gespannt auf die Börsenpremiere des Autobauers.Von 911 Millionen Porsche-Wertpapieren können ab Donnerstag rund 114 Millionen an der Börse gehandelt werden. Darin sind knapp 15 Millionen Aktien zur Abdeckung von Mehrzuteilungen enthalten. ...

