Entspannung am US-Anleihemarkt hat am Mittwoch für eine merkliche Erholung an der Wall Street gesorgt. Die jüngsten Konjunktursorgen gerieten dies- und jenseits des Atlantiks in den Hintergrund, nachdem sich die britische Notenbank gegen den zuletzt drastischen Zinsanstieg am heimischen Kapitalmarkt gestemmt hatte.Der Dow Jones Industrial stoppte damit seine jüngste Talfahrt und stieg zuletzt um 1,9 Prozent auf 29.681,76 Punkte, nachdem er am Vortag noch zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand ...

