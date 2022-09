Almaty, Kasachstan (ots/PRNewswire) -Die Narxoz-Universität hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem Gericht des Internationalen Finanzzentrums Astana (AIFC-Gericht) und dem Internationalen Schiedszentrum (IAC) unterzeichnet. Die Vereinbarung zielt darauf ab, die juristischen Studiengänge der Universität um britische und internationale bewährte Verfahren zu ergänzen und hochqualifizierte Absolventen heranzubilden, die den Aufwärtstrend der Rechtsstaatlichkeit und des Investitionsklimas in Kasachstan unterstützen.Kasachstan - Sitz des AIFC-Gerichts und des IAC - kann auf eine 30-jährige enge Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich zurückblicken, das in der internationalen Rechtspraxis führend ist. Neben den diplomatischen, wirtschaftlichen, handelspolitischen und wissenschaftlichen Beziehungen haben die Partner in jüngster Zeit auch ihre Zusammenarbeit im juristischen Bereich verstärkt. Das britische Rechtssystem setzt den Standard für die meisten handelsrechtlichen Streitbeilegungen weltweit. Die Vereinbarung umfasst die Entwicklung gemeinsamer Bildungsprogramme und Programme mit anderen internationalen Schulen.Darüber hinaus ermöglicht die Vereinbarung den Studenten von Narxoz, Praktika im AIFC-Gericht und im IAC zu absolvieren, während das AIFC-Gericht und das IAC in der Lage sein werden, Gerichtsverhandlungen im internationalen Standardsaal des Narxoz-Campus abzuhalten.Bulat Utemuratov, alleiniger Aktionär der Narxoz-Universität, erklärte:"Die Vereinbarung würdigt die starke wissenschaftliche Basis der Universität im juristischen Bereich und die Entschlossenheit der Institution, diese Basis auf eine neue Ebene zu heben und mit der heutigen Finanzrechtspraxis sowohl in Kasachstan als auch auf internationaler Ebene zu verbinden. Das Abkommen wird dazu beitragen, hochqualifizierte und wettbewerbsfähige Absolventen hervorzubringen, die die Arbeitskräfte des Landes im Bereich Finanz- und Unternehmensrecht stärken und dazu beitragen, Kasachstan für internationale Investoren attraktiver zu machen. Ich bin stolz darauf, dass meine Alma Mater zusammen mit dem AIFC den Weg dafür ebnet, dass mehr britische und internationale Investoren nach Kasachstan kommen und dort Geschäfte machen können, weil sie wissen, dass ihre Rechte nach den höchsten juristischen Standards geschützt werden."Lord Mance, Oberster Richter des AIFC-Gerichtshofs, bemerkte dazu: "Ich freue mich, dass das AIFC-Gericht und das IAC ein neues Kooperationsabkommen mit der Narxoz-Universität unterzeichnet haben. Eines der Ziele des AIFC-Gerichtshofs und des IAC ist es, ihre Existenz, ihre Merkmale und ihre Verfügbarkeit zum Nutzen aller innerhalb und außerhalb Kasachstans zu kommunizieren und transparent zu machen, um so das Bewusstsein zu erweitern und die Erfüllung der ihnen zugewiesenen Aufgaben zum Schutz und zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit im Bereich des Handels zu erleichtern. Das AIFC-Gericht und das IAC sind daher offen für nicht-exklusive, für beide Seiten vorteilhafte Programme der Zusammenarbeit mit Bildungs- und anderen Institutionen innerhalb und außerhalb Kasachstans unter Bedingungen, die mit ihrer Unabhängigkeit als Institutionen zur Beilegung von Handelsstreitigkeiten völlig vereinbar sind."Die Vereinbarung wurde in Almaty, der wichtigsten Finanzstadt Kasachstans, vom Kanzler und Hauptgeschäftsführer des AIFC-Gerichtshofs und des IAC, Christopher Campbell-Holt, und vom Präsidenten der Narxoz-Universität, Miras Daulenov, in Anwesenheit des Obersten Richters des AIFC-Gerichtshofs, Lord Mance, und der Vorsitzenden des IAC, Barbara Dohmann KC, unterzeichnet.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/narxoz-universitat-aifc-gericht-und-internationales-schiedszentrum-vereinbaren-zusammenarbeit-301636121.htmlPressekontakt:Maigul Kondykazakova,E-Mail: maigul.kondykazakova@narxoz.kz,Tel.: 87773193448Original-Content von: Narxoz University, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165548/5332414