Die CO 2 -Emissionsberechnungen von Cirium, die von American Airlines und Virgin Atlantic für ihre hohe Präzision gepriesen wurden, sind jetzt in Cirium Sky verfügbar

-Emissionsberechnungen von Cirium, die von American Airlines und Virgin Atlantic für ihre hohe Präzision gepriesen wurden, sind jetzt in Cirium Sky verfügbar Cirium Sky, das Data Warehouse für die Luftfahrtbranche, bietet einen sicheren Cloud-Zugang zu den umfangreichen Datensätzen von Cirium

Cirium Sky demokratisiert Daten und führt sie an einem zentralen Ort zusammen, um die betriebliche Effizienz zu steigern und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen

Ab sofort hat die Luftfahrtindustrie einen schnellen Zugriff auf die präzisesten Kohlenstoffemissionsdaten bereitgestellt vom Luftfahrtanalyseunternehmen Cirium über dessen Data Warehouse Cirium Sky.

Jeremy Bowen, CEO bei Cirium, kommentiert: "Unser Ziel bei der Entwicklung von Cirium Sky war, eine zentrale Informationsquelle auf den Markt zu bringen, durch die Unternehmen jederzeit und überall auf das umfangreiche Cloud-basierte Data Warehouse von Cirium zugreifen können.

Die überragende Präzision der CO2-Emissionsberechnungen von Cirium für Flüge übertrifft die bisher verfügbaren Schätzungen bei weitem. Durch den Zugriff auf diese Daten via Cirium Sky sind unsere Kunden dazu in der Lage, ihre Nachhaltigkeitsziele schneller und kostengünstiger zu verwirklichen."

Während sich die Luftfahrtbranche von den Folgen der Pandemie erholt, sehen sich Unternehmen zunehmend unter Druck, ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Bilanz (ESG) offenzulegen.

Eine Senkung der Emissionen des Luftverkehrs setzt voraus, dass Fluggesellschaften, Flughäfen, Flugsicherungsdienstleistern, Flugzeugfinanzierern und -herstellern sowie Touristikunternehmen präzise Daten zur Verfügung stehen. Dazu muss die Berechnung eine Vielzahl an Faktoren einbeziehen, die die Emissionen eines Fluges beeinflussen, etwa Flugzeug- und Triebwerksspezifikationen, Flugpläne oder der tatsächliche Flugbetrieb.

Andrew O'Connor, Vice President of Journey and Sustainability bei Cirium, erklärt: "Bisher haben wir eine mangelhafte Konsistenz bei der Offenlegung von Flugemissionen festgestellt, die einen breiten Konsens in Bezug auf die verwendeten Metriken verhindert, auf deren Grundlage eine effektive Messung der Emissionen stattfinden soll.

Das Cirium-Team verfolgt das Ziel, einen Standard für präzise Emissionsdaten zu etablieren und legt den Schwerpunkt dabei auf den historischen und prognostizierten Treibstoffverbrauch und die Emissionen pro Flugzeug, Flug und Sitzklasse. Diese Elemente sind bei fast allen Anwendungsfällen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Luftfahrt von zentraler Bedeutung."

Cirium Sky setzt die neuesten Technologien ein, um Daten zu demokratisieren und an einem Ort zusammenzuführen. Dies ermöglicht Unternehmen, betriebliche Ineffizienzen zu erkennen, Kosten zu senken, finanzielle Risiken zu reduzieren und die Nachfrage nach neuen Dienstleistungen zu identifizieren.

Mit den umfangreichen historischen und prognostizierten Daten zu Treibstoffverbrauch und CO2-Emissionen von Flugzeugen stellt Cirium Sky die umfassendste und detaillierteste Auswahl an Datensätzen für die Luftverkehrsbranche bereit, darunter globale Flugpläne und -verbindungen, Flugstatus, Flugsicherung, Wetter, globale Flugzeugflotte sowie Tarife und Passagieraufkommen.

Die Präzision der Daten und Analysen von Cirium wird durch robuste Datenpartnerschaften mit mehr als 900 Fluggesellschaften, Flughäfen weltweit, ADS-B-Satellitenortung, Global Distribution Systems (GDS) und anderen ermöglicht.

Erfahren Sie mehr über Cirium Sky.

Über Cirium

Cirium führt leistungsstarke Daten und Analysen zusammen, um die Welt in Bewegung zu halten. Wir bieten Einblicke, die sich auf jahrzehntelange Erfahrung in der Branche stützen und es Reiseunternehmen, Flugzeugherstellern, Flughäfen, Fluggesellschaften und Finanzinstituten ermöglichen, logische und fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Zukunft des Reisens gestalten, den Umsatz steigern und das Kundenerlebnis verbessern. Cirium ist Teil von RELX, einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungstools für Fach- und Geschäftskunden. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen von London, Amsterdam und New York unter Verwendung der folgenden Ticker-Symbole gehandelt: LONDON: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX.

Für weitere Informationen verfolgen Sie bitte die Updates zu Cirium auf LinkedIn oder Twitter oder besuchen Sie www.cirium.com.

