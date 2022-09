Genf (ots/PRNewswire) -Am Weltherztag ruft die World Heart Federation (WHF) zu dringenden Maßnahmen gegen den Klimawandel und gesundheitliche Ungleichheit auf und erklärt, dass Millionen von Menschenleben durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen gefährdet sind, die nach wie vor die häufigste Todesursache weltweit darstellen.Der Klimawandel und die Luftverschmutzung sind für 25% der Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich, an denen jährlich 7 Millionen Menschen sterben. [1 ] Diese Todesfälle und die weiteren Auswirkungen des Klimawandels betreffen unverhältnismäßig stark gefährdete Bevölkerungsgruppen.Professor Fausto Pinto, Präsident des WHF: "Millionen von ohnehin schon gefährdeten Menschen sind extremen Wetterereignissen und dem begrenzten Zugang zur Gesundheitsversorgung doppelt ausgesetzt. Die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen ihre Bemühungen um die beiden größten Bedrohungen unserer Zeit verstärken: den Klimawandel und die globale gesundheitliche UngleichheitGemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert die WHF Regierungen, die Zivilgesellschaft und die globale Industrie auf, die Netto-Null-Ziele zu erreichen, die globale Erwärmung zu bekämpfen, die Luftverschmutzung einzudämmen und den Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle zu ermöglichen."Beim Klimawandel geht es nicht mehr um Eisbären oder Eisberge. Es geht um die Gesundheit der Menschen, insbesondere der armen Menschen. Wir müssen die Emissionen im Namen der Gesundheit reduzieren, sonst werden wir überall immer mehr Katastrophen und mehr Leid erleben", sagt Dr. Maria Neira, Direktorin der Abteilung Umwelt, Klimawandel und Gesundheit der WHO.Eine kürzlich durchgeführte weltweite Umfrage des WHF[2] ergab, dass die Menschen soziale Ungleichheit und den Zugang zur Gesundheitsversorgung als das zweitwichtigste Problem für das Herz-Kreislauf-System wahrnehmen, während Gesundheit, Klimawandel und Luftverschmutzung an dritter Stelle stehen. 80% der Befragten bezeichneten Maßnahmen der Regierung als wesentlich für die Verringerung der Belastung durch CVD.Der WHF fordert auch Gesundheitsdienstleister auf, Risikogruppen regelmäßig an die Gefahren extremer Wetterereignisse zu erinnern und ihnen Tipps für den Umgang mit übermäßiger Hitze zu geben."Wir wissen, was bei der Vorbeugung und Behandlung der größten Todesursache der Welt funktioniert. Es ist an der Zeit, die Umsetzung zu beschleunigen und die Verantwortung zu teilen Prof. Pinto fügt hinzu.Über den Weltherztag 2022Jeder ist aufgerufen, sich am Weltherztag zu beteiligen und mehr über eine bessere Herzgesundheit zu erfahren. Derzeit ist er Dekan der medizinischen Fakultät der Universität Lissabon (Lissabon, Portugal) und ordentlicher Professor für Kardiologie. Er ist außerdem Leiter der Abteilung für Kardiologie und der Abteilung für Herz- und Gefäßkrankheiten des Universitätskrankenhauses Santa Maria, CHULN E.P.E. Folgen Sie Professor Pinto auf Twitter https://twitter.com/fjpinto19603.Der Weltherztag wird jedes Jahr am 29. September begangen, um das Bewusstsein zu schärfen und internationale Maßnahmen gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu mobilisieren, die weltweit die häufigste Todesursache darstellen. Es handelt sich um eine weltweite Initiative, in deren Rahmen Einzelpersonen, Regierungen und die gesamte Herzgemeinschaft zusammenkommen, um sich an unterhaltsamen Aktivitäten zu beteiligen, die Öffentlichkeit aufzuklären und sich für den allgemeinen Zugang zur Prävention, Erkennung und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen einzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter http://worldheartday.org.4.Die World Heart Federation (WHF) ist ein Dachverband, der die weltweite kardiovaskuläre Gemeinschaft vertritt und Patienten-, medizinische, wissenschaftliche und zivilgesellschaftliche Gruppen zusammenbringt. Gemeinsam mit ihren Mitgliedern nimmt die WHF Einfluss auf die Politik, vermittelt Wissen und regt zu Verhaltensänderungen an, um Herzgesundheit für alle zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.world-heart-federation.org.5.Die Allianz von Boehringer Ingelheim und Lilly hat sich zum Ziel gesetzt, die Versorgung von Menschen mit Herz-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen zu verbessern, einer Gruppe miteinander verbundener Erkrankungen, von denen weltweit mehr als eine Milliarde Menschen betroffen sind und die eine der häufigsten Todesursachen darstellen.Das Herz-Kreislauf-, das Nieren- und das Stoffwechselsystem sind miteinander verbunden und weisen viele der gleichen Risikofaktoren und pathologischen Pfade auf. Funktionsstörungen in einem System können das Auftreten anderer Systeme beschleunigen, was zu einem Fortschreiten miteinander verbundener Krankheiten wie Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinsuffizienz und Nierenerkrankungen führt, was wiederum ein erhöhtes Risiko für einen kardiovaskulären Tod zur Folge hat. Umgekehrt kann die Verbesserung der Gesundheit eines Systems positive Auswirkungen auf die anderen Systeme haben.Am heutigen Weltherztag sind sie stolz darauf, die World Heart Federation weiterhin zu unterstützen. Ihr Ziel ist es, durch ihre Forschung und ihre Behandlungen die Gesundheit der Menschen zu unterstützen, das Gleichgewicht zwischen den miteinander verbundenen Herz-, Nieren- und Stoffwechselsystemen wiederherzustellen und das Risiko schwerer Komplikationen zu verringern. Im Rahmen ihres Engagements für Menschen, deren Gesundheit durch kardio-renale Stoffwechselerkrankungen gefährdet ist, werden sie weiterhin einen multidisziplinären Ansatz für die Versorgung verfolgen und unsere Ressourcen auf die Schließung von Behandlungslücken konzentrieren.https://www.boehringer-ingelheim.com/6.Servier ist ein globaler Pharmakonzern, der von einer Stiftung geleitet wird. Das unabhängige Unternehmen investiert jedes Jahr durchschnittlich 20 % seines Gesamtumsatzes (ohne Generika) in Forschung und Entwicklung. Um zum Wohle der Patienten die Therapieentwicklung zu beschleunigen, setzt die Gruppe auf offene und kooperative Innovation mit akademischen Partnern, Pharmakonzernen und Biotech-Unternehmen. Außerdem stellt sie die Belange der Patienten in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten.Die Servier-Group ist führend in der Kardiologie und hat das Ziel, auch in im Bereich der Onkologie ihren guten Ruf zu stärken und ihre Innovationstätigkeit zu erhöhen. Wachstumsbereiche, in denen sich das Unternehmen langfristig engagiert sind Herz-Kreislauf- und Stoffwechselkrankheiten, Onkologie, Neurowissenschaften und entzündliche Erkrankungen des Immunsystems. [1] https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/ambient-air-pollution[2 ] Im Jahr 2022 führte die World Heart Federation eine globale Pulsumfrage unter 2500 Menschen in 25 Ländern durch.