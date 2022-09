The following instruments on XETRA do have their first trading 29.09.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.09.2022Aktien1 ES0150480194 Nyesa Valores Corporacion S.A.2 CA86308P1027 Strathmore Plus Uranium Corp.3 KYG3691M1024 Fullwealth International Group Holdings Ltd.4 CA92905U1066 Vortex Metals Inc.5 CNE100002B55 Guangdong Kanghua Healthcare Co. Ltd.6 DE000PAG9113 Porsche AGAnleihen/ETF/ETP1 AT0000A30EL1 Erste Group Bank AG2 CH1211713206 Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank3 CH1212189158 LGT Bank AG4 NO0012712506 Norwegen, Königreich5 DE000HVB75R0 UniCredit Bank AG6 DE000A289KN1 Investitionsbank Berlin7 DE000A30VM78 Kreditanstalt für Wiederaufbau8 XS2539371653 Ontario Teachers Finance Trust9 XS2540993685 BNG Bank N.V.10 USG2584CAE69 CSL Finance PLC11 XS2538445581 Sydbank A/S12 CA233852AF92 Daimler Trucks Finance Canada Inc.13 DE000HLB42Q3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB77J4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB77H8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HLB77G0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 NL00150012X2 Niederlande, Königreich der18 LU2446381555 ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF19 LU2446380235 MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF20 IE000Z8BHG02 AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF21 CH1209763130 21Shares Ethereum Core ETP