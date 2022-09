Aarau (ots) -Coop Rechtsschutz bietet als einzige Schweizer Rechtsschutzversicherung den Firmenkunden bereits im Grundbaustein Basis-Rechtsberatung wertvolle Unterstützung in jedem erdenklichen Fall.Unternehmer sind häufig mit Rechtsfragen konfrontiert. Oftmals geht es dabei gar nicht um einen eigentlichen Rechtsstreit, sondern um Unsicherheiten im Umgang mit Gesetzen und Verträgen. Ihnen steht die Coop Rechtsschutz mit einem neuartigen KMU-Rechtsschutz als wertvolle Dienstleistungspartnerin zur Seite.Denn die Coop Rechtsschutz kombiniert Rechtsberatung und Unterstützung im Rechtsfall in einem Produkt. Als einzige Rechtsschutzversicherung bietet sie den Firmenkunden bereits mit dem Grundbaustein Basis-Rechtsberatung wertvolle Unterstützung in jedem erdenklichen Fall - sogar dann, wenn noch gar keine Streitigkeit vorliegt.Mit der Lancierung des neuen KMU-Rechtsschutzprodukts spricht die Coop Rechtsschutz kleine und mittlere Unternehmen an. Das Rechtsschutzprodukt ist modular aufgebaut und kann individuell auf die effektiven Bedürfnisse der Firmenkunden zugeschnitten werden. Hinzu kommt: Es existieren keine Selbstbehalte, Wartefristen oder Mindeststreitwerte. Dank weiteren Bausteinen übernimmt Coop Rechtsschutz das finanzielle Risiko eines Rechtsstreits bis zur vereinbarten Versicherungssumme von CHF 1 Mio. pro Fall. Und das auf Wunsch mit freier Anwaltswahl und in vielen Fällen auf der ganzen Welt.Pressekontakt:André Wyler, Key Account Manager, T. +41 62 836 00 83, andre.wyler@cooprecht.chOriginal-Content von: Coop Rechtsschutz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053801/100895711