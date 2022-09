EQS-News: AURELIUS Group / Schlagwort(e): Firmenübernahme

AURELIUS erwirbt drei europäische Papierfabriken von Sappi Limited Komplexe paneuropäische Ausgliederung umfasst Standorte in Finnland, Deutschland und den Niederlanden

Mehr als EUR 1 Mrd. erwarteter Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2022

AURELIUS unterstützt die operative Entwicklung und den Aufbau operativer Funktionen nach der Ausgliederung Luxemburg/München, 29. September 2022 - AURELIUS gibt die Übernahme von drei europäischen Papierfabriken, von Sappi Limited (Sappi), bekannt. Das weltweit tätige Unternehmen ist der führende europäische Hersteller von beschichteten Papieren, Verpackungspapieren und Spezialpapieren. Im Geschäftsjahr 2022 werden die drei Standorte voraussichtlich einen Gesamtumsatz von mehr als EUR 1 Mrd. erzielen. Die Transaktion, von der AURELIUS Co-Investitionsstruktur durchgeführt, soll im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden - vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden. "Aufgrund unserer Branchenexpertise ist der Markt für Zellstoff- und Papierprodukte für AURELIUS besonders interessant. Komplexe Carve-out-Prozesse beherrschen wir nachweislich auf höchstem Niveau - und kombinieren diese Kompetenz mit einem tiefen Verständnis für die Identifikation und Nutzung von Wertschöpfungspotenzialen im Bereich der Zellstoff- und Papierprodukte. Entsprechend gut sind wir positioniert, in Folge dieser Transaktion das volle Potenzial der Produktionsstätten zu erschließen", so Dr. Dirk Markus, Gründungspartner von AURELIUS. "Sappi hat in AURELIUS einen vertrauenswürdigen und erfahrenen Partner gefunden. Bei den Standorten handelt es sich um starke Anlagen mit hochqualifizierten Mitarbeitern sowie facettenreichen Perspektiven. Sappi fokussiert sich in Europa künftig im Bereich der bedruckten Papiere auf die Märkte für Akzidenzdruck, Verpackungen und Spezialpapiere. Dabei wird Sappi unter anderem flexible Verpackungen, funktionale Papiere und Spezialpapiere mit Selbstklebern und Farbstoffsublimation herstellen", kommentiert Steve Binnie, CEO von Sappi Limited. Sappi Limited (ISIN: ZAE000006284) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen auf der Basis von Zellstoff und Papier mit Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika. Das Unternehmen beschäftigt über 12.000 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstätten in zehn Ländern auf drei Kontinenten und hat Kunden in weltweit über 150 Ländern. Die Ausgliederung der Papiermühlen aus dem Europageschäft von Sappi umfasst Standorte in Kirkniemi (Finnland), Maastricht (Niederlande) und Stockstadt (Deutschland) mit kombiniert mehr als 1.400 Mitarbeitern. An diesen werden Papierprodukte hergestellt, die in der Werbung (z. B. im Einzelhandel), bei bedruckten Papieren (z. B. Geschäftsberichten) sowie bei bedruckten Kartons (z. B. Verpackungen) verwendet werden. Jeweils eigene Kraftwerke versorgen die drei Papiermühlen mit Strom- und Dampferzeugung. Hierdurch wird die Abhängigkeit von externen Quellen verringert. Um die Energiebeschaffung weiter zu optimieren, wurden bereits Entwicklungen angestoßen. "Diese Transaktion ist eine wertvolle Ergänzung für das Industrieportfolio von AURELIUS. Für jede der Papierfabriken bestehen verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten zur Verwirklichung des vollen Potenzials. Die operative Task Force von AURELIUS ist bestrebt, die Leistung jedes Standortes zu verbessern, um ein zukunftssicheres Fundament für die Standorte zu schaffen", so Matthias Täubl, CEO von AURELIUS Equity Opportunities. AURELIUS wurde bei der Transaktion von Lincoln International (M&A), Jones Day (Legal), Afry (Commercial), EY (Tax, Pensions) und Tauw (Environmental) beraten.

ÜBER AURELIUS AURELIUS ist eine europaweit aktive Alternative Investment Gruppe mit Büros in London, Luxemburg, München, Amsterdam, Stockholm, Madrid, Mailand und Düsseldorf. AURELIUS verfügt über umfangreiche operative Expertise sowie Erfahrung und ist damit in der Lage, den Wertschöpfungsprozess in seinen Portfoliounternehmen zu beschleunigen. Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities IV Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket-Bereich erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist das Wachstum der Portfoliounternehmen mit einem Team von fast 100 eigenen operativen Taskforce Experten. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Immobilien sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Growth Investments wirkt an LBO-Transaktionen für Nachfolgelösungen im Midmarket-Bereich mit. AURELIUS Real Estate Opportunities konzentriert sich auf Immobilieninvestments mit nachhaltigem Wertsteigerungspotential durch ein aktives Management. AURELIUS Finance Company bietet flexible Finanzierungslösungen für Firmen in ganz Europa. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.aurelius-group.com KONTAKT AURELIUS Gruppe

