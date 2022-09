Aktien: Twitter prozessiert weiter - Aktie vor wichtigem Test

Anzeige / Werbung Tesla-Grüner Elon Musk will Twitter kaufen. Ein 44 Milliarden Dollar schweres Angebot legt er aber auf Eis aufgrund mehrerer offener Fragen. Ein juristisches Nachspiel folgt. Das dürfte sich weiter hinziehen. Ein Übernahmeangebot im Volumen von 44 Milliarden Dollar weckt auch bei einem Scheitern Begehrlichkeiten. Die Schuldfrage wird heiß diskutiert. Das gilt auch für den auf Eis liegenden Twitter-Deal von Elon Musk. Stellungnahmen werden erforderlich - und verzögern sich. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Insidern zufolge wurde eine Befragung von Musk und des Twitter-Vorstandsvorsitzenden Parag Agrawal verschoben. Der Grund sei offenbar die Unklarheit darüber, warum die Aussagen der beiden Firmenlenker unter Eid stattfinden sollten, hieß es von mit der Sache vertrauten Personen weiter. Tesla-Grüner und Milliardär Musk hatte im Frühjahr die Übernahme von Twitter angekündigt. Der Preis lag bei 44 Milliarden Dollar. Im Juli hatte er sich dann allerdings dahingehend geäußert, den Kauf nicht vollziehen zu wollen. Musk verwies zur Begründung auf Falschaussagen des sozialen Netzwerks zu sogenannten Fake-User-konten. Daraufhin verklagte Twitter Musk. Twitter-Aktie vor entscheidendem Test Die Aktie von Twitter befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend, konnte sich aber seit dem Sommer erholen, begleitet von einem steigenden MACD (Momentum). Die 200-Tagelinie (rot) wurde bereits überschritten, nun nähert sich der Titel dem wichtigen Widerstand bei 45 Dollar an. Die nächste Unterstützung verläuft bei rund 42 Dollar an der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie. Enthaltene Werte: US0378331005,US88160R1014,US30303M1027,US90184L1026,US83304A1060

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )