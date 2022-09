Die Commerzbank-Aktie war am Mittwoch drittschwächster Wert im MDAX und auf den tiefsten Stand seit drei Wochen gefallen. Neben neuerlichen Hiobsbotschaften aus Polen (DER AKTIONÄR berichtete) könnte die Zinsfantasie in der Eurozone früher verpuffen als es den Anlegern recht ist. Doch davon zu sprechen erscheint etwas verfrüht.Gegenwind für Bank-Aktien kommt aus England, wo die Notenbank überraschend ein Ankaufprogramm für langlaufende Staatsanleihen angekündigt hat. Die Bank of England will so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...