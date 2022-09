Die Bank of England muss den Gilt-Markt retten. Der Zinsschock im Pfund droht zahlreiche Pensionsgesellschaften in den Konkurs zu schicken. Porsche kommt zu 82,50 Euro. Der erste Handelstag für die Aktien des Sportwagenherstellers steht heute an. Biogen geht durch die Decke. Ein neuer Hoffnungsträger in der Pipeline soll erfolgreich das Fortschreiten von Alzheimer verlangsamen.Im asiatischen Aktienhandel keimt heute früh die Hoffnung auf einen größeren Rebound auf. Alle Benchmarks folgen der starken Wall Street, ohne dabei aber zu übertreiben. Die ...

