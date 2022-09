Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern ein heftiges Hin und Her erlebt. Zeitweise lag er deutlich im Minus und rutschte unter die Marke von 11.900 Punkten. Am Nachmittag setzte dann eine Erholungsbewegung ein und der DAX drehte in die Gewinnzone. Marktidee: Volkswagen Heute steht vor allem die VW-Sportwagentochter Porsche mit ihrem Börsengang im Fokus. Davon hatte auch die VW-Aktie in den vergangenen Wochen profitiert. Zuletzt gab es allerdings einen Rücksetzer. Aus technischer Sicht ist es jetzt wichtig, dass sich der Kurs über einer bestimmten Unterstützung stabilisiert. Um ein Kaufsignal zu generieren, muss das Papier über einer massiven Widerstandszone schließen. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1