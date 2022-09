Die Kursexplosion aus dem zweiten Halbjahr 2020 hat der Silber-Future in den letzten Monaten zur Unterseite auskonsolidiert und ist auf den letzten möglichen Trendwendepunkt um das 38,2 % Fibonacci-Retracement bei grob 18 USD zurückgefallen. Dort zeichnet sich seit Wochen eine volatile Seitwärtsphase mit Bodenbildungstendenzen ab. Die letzte große Bodenbildungsphase beim Silber-Future dauerte zwischen Ende 2014 und April 2020 an und wurde im Bereich von 13,75 US-Dollar vollzogen. Just mit Ausbruch ...

