Aufatmen an der Wall Street. Am Mittwoch legten die Märkte endlich wieder den Vorwärtsgang ein. Profitieren konnte dabei auch die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla. Prominente Unterstützung bekam das Papier von Star-Investorin Cathie Wood.Cathie Wood von Ark Invest bleibt bei ihrer positiven Haltung zu Tesla. "Wir halten an allen fest", sagte Wood am Dienstag in der "Squawk Box" von CNBC.Wood betonte, dass sich Tesla viel besser gehalten habe als die meisten ihrer anderen Beteiligungen, weil ...

