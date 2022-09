Pressemitteilung der Veganz Group AG

Veganz aufgrund der weiteren Konjunktureintrübung mit schwachem ersten Halbjahr 2022

- Die Welt im Wandel- Fehlendes Discountgeschäft, weiteres Wachstum im Food Service- Fokus auf Deutschland und Europa- Maßnahmenpaket beschlossen- Mit Innovationen durch turbulente Zeiten navigieren- Ausblick 2022 angepasst

Auch die Veganz Group AG (veganz.de), der einzige Multikategorie-Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa, blieb von den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs nicht verschont: Neben der kaum zu ermessenden menschlichen Tragödie bedeutete dies auch konjunkturelle Auswirkungen und wesentliche Risiken für die Realwirtschaft - insbesondere in Bezug auf die weltweiten Lieferketten und Absatzmärkte sowie den Energiebedarf und die Kreditversorgung. Entsprechend hielt die Verknappung wichtiger Rohstoffe an und ließ die Inflation sprunghaft ansteigen. In fast allen relevanten Konsumbereichen erhöhten sich die Preise, was zur allgemeinen Verunsicherung der Konsument:innen führte und die Kauflaune stark hemmte1 - insbesondere im Lebensmittelregal: Der Umsatz des Lebensmitteleinzelhandels ist so stark gesunken wie seit 1994 nicht mehr2.

Nachdem in den ersten Monaten des Jahres der Fokus des Lebensmitteleinzelhandels sowie des Discountbereichs auf der Sicherstellung der Grundversorgung der Bevölkerung lag, war zuletzt vor allem die junge Kernzielgruppe (die Generation Z und die Millennials+) angesichts ihres geringeren Einkommens stark von den aktuellen Preisanstiegen belastet. Insgesamt machten diese Entwicklungen die Neulistung von Veganz-Produkten sowie die Planung von Aktionsmaßnahmen im Discountbereich im ersten Halbjahr 2022 nahezu unmöglich. Insbesondere aufgrund des weggefallenen Aktionsgeschäfts sowie der zunehmenden Kaufzurückhaltung der Konsument:innen lag der Umsatz der Veganz-Gruppe mit 12,6 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2022 unter seinem Vorjahreswert (Vorjahr: 16,9 Mio. Euro). Entsprechend sank auch der Umsatz auf Einzelgesellschaftsebene der Veganz Group AG auf 11,5 Mio. Euro (Vorjahr: 15,6 Mio. Euro). Die Anzahl der Verkaufsstellen ...

