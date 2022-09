Als zweitgrößter Chiphersteller der Welt konzentriert sich SK Hynix zunehmend auf die in der sogenannten NAND-Technologie gebauten Flash-Speicher, die ohne interne Spannungsversorgung auskommen. Da die NAND-Flashs in USB-Sticks, Speicherkarten, Solid State Drives und in Geräten wie Smartphones, MP3-Playern oder Tablets zum Einsatz kommen, waren sie zuletzt stark gefragt und brachten höhere Verkaufspreise ein. Bei den DRAM-Speicherchips der Südkoreaner, die z.?B. als Arbeitsspeicher in Prozessoren zum Einsatz kommen, kam es dagegen im Q2 wegen höherer Produktionszahlen zu sinkenden Preisen.Dennoch reichte der Mix aus beiden Effekten, dass SK Hynix im Q2 den Umsatz ...

