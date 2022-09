Dass die Weltwirtschaft in eine Rezession rutschen wird, gilt mittlerweile unter vielen Wirtschaftsexperten als ausgemacht. Schließlich ist dies letztendlich das Ziel der anhaltend starken Zinserhöhungen diverser Notenbanken. Die Nachfrage soll geschwächt werden, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Dies dürfte viele Unternehmen hart treffen. In diesen herausfordernden Zeiten gewinnt die Bilanz der Unternehmen an Bedeutung. Die Wichtigkeit der Bilanz Im Boom der letzten Jahre lag ein ...

