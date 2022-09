Es gibt Aktien, bei denen mich eigentlich alles überzeugt, ich aber aufgrund einer zu hohen Bewertung seit Jahren an der Seitenlinie stehe. Dies ist bei Nemetschek (WKN: 645290), Rational (WKN: 701080) und Sartorius (WKN: 701080) der Fall. Sind die Bewertungen, nachdem die Aktienkurse in den letzten Monaten stark gefallen sind, endlich attraktiv? Nemetschek Das Münchener Softwareunternehmen Nemetschek hat sich in den letzten zehn Geschäftsjahren extrem gut entwickelt. Der Umsatz stieg im Durchschnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...