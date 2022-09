BYD bringt eine Reihe von Elektromodellen auf den europäischen Markt

Markanter C-Segment-SUV BYD ATTO 3 wird zu einem Vorverkaufspreis von 38.000 Euro angeboten

Die Vorverkaufspreise für den BYD HAN und den TANG liegen bei 72.000 Euro

Diese Vorverkaufspreise beziehen sich auf Deutschland und können in anderen europäischen Ländern abweichen

Sehen Sie hier die BYD Europe-Produktpremiere: www.byd.com

BYD hat die Vorverkaufspreise für sein neues europäisches Pkw-Angebot veröffentlicht. Der weltweit führende Hersteller von Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten und Fahrzeugbatterien stellt drei vollelektrische Pkw vor, die in Norwegen, Schweden, Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Deutschland auf den Markt kommen. Noch vor Jahresende werden auch Kunden in Frankreich und Großbritannien Zugang zu den emissionsfreien Fahrzeugen von BYD haben. Danach werden weitere Händler hinzukommen, um die Pläne von BYD umzusetzen, alle wichtigen Märkte in Europa zu bedienen.

BYD Europe Product Premiere 2022

Der Vorverkaufspreis für den BYD ATTO 3 beträgt 38.000 Euro. Die Vorverkaufspreise des BYD HAN und TANG liegen bei 72.000 Euro. Diese Preise beziehen sich auf Deutschland und dienen als Referenz für Europa, können jedoch von Land zu Land abweichen. Die drei vollelektrischen BYD-Fahrzeuge sind technologisch zukunftsweisend und werden den Erwartungen und Bedürfnissen europäischer Kunden gerecht. Im Oktober 2022 werden der BYD HAN, BYD TANG und BYD ATTO 3 auf dem diesjährigen Pariser Autosalon präsentiert.

Für Wang Chuanfu, Chairman bei BYD, der das Unternehmen im Jahr 1995 gründete, gehört die Markteinführung von BYD in Europa zu den wichtigsten Meilensteinen der Unternehmensgeschichte. "Europa ist die Wiege der Automobilindustrie und besitzt eine hohe Innovationskraft. Die Europäer verstärken ihre Anstrengungen, um den Umstieg auf die Elektromobilität zu beschleunigen. Dabei ist Europa der wichtigste Markt für die Entwicklung von Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten. Vor diesem Hintergrund sind wir sehr erfreut, dass BYD die Einführung von Elektroautos zeitgleich mit den lokalen Märkten vorantreiben kann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit renommierten europäischen Händlern und Industriepartnern, um hochwertige Produkte mit umweltfreundlichen Technologien zu entwickeln und mehr Verbrauchern eine große Vielfalt an Erlebnissen zu bieten."

Entwickelt für europäische Kunden

Zukunftsweisende Technologien bilden die Basis jedes einzelnen Fahrzeugs von BYD, aber auch der Sinn für Details und kulturelle Bezüge prägen das Design-Ethos von BYD. Das Design von BYD verbindet die jahrtausendealte chinesische mit der modernen europäischen Kultur und nutzt das markante Gesicht eines chinesischen Drachens als ästhetische Inspirationsquelle für seine Pkw-Modelle. Diese einzigartige Designsprache wird mit stilvollen Merkmalen und innovativer Technologie kombiniert, um den Erwartungen an einen modernen Lebensstil gerecht zu werden.

BYD wird die Markteinführung in Europa mit drei vollelektrischen Fahrzeugen beginnen. Der geräumige BYD ATTO 3 wurde speziell für europäische Kunden entwickelt und baut als erster SUV auf der richtungsweisenden e-Platform 3.0 von BYD auf. Dieser SUV des C-Segments demonstriert den Innovationsanspruch der E-Fahrzeuge von BYD (standardmäßige Wärmepumpe), der Ästhetik, Intelligenz und Effizienz mit einer Reihe von Sicherheitsmerkmalen wie der Blade-Batterie verbindet. Der Innenraum ist ein vollständig digitales, vernetztes Erlebnis. Wolfgang Egger, Global Designer bei BYD, und sein Team entwarfen ein unverwechselbares und frisches Design mit einem Hauch von Originalität. Mit seiner markanten Silhouette und den Leichtmetallrädern ist der BYD ATTO 3 ein echter Blickfang in seiner Kategorie und eine vielseitige und attraktive Option für viele europäische Kunden. Der BYD ATTO 3 verfügt über eine Batterie mit einer Kapazität von 60,48 kWh und bietet eine solide Reichweite von 420 Kilometern (WLTP).

Der BYD HAN fasziniert aus jedem Blickwinkel. Die schnittige und sportliche Limousine verkörpert innen wie außen Stil und Premium-Qualität und vermittelt dabei ein berauschendes Fahrgefühl durch überragende Fahreigenschaften. Der BYD HAN besitzt zwei Elektromotoren für einen echten Allradantrieb, der für zusätzliche Sicherheit und ein optimales Fahrverhalten sorgt. Die kombinierte Leistung des Doppelmotorsystems liefert beeindruckende 380 kW bzw. 516 PS und beschleunigt das Fahrzeug von 0 auf 100 km/h in nur 3,9 Sekunden. Der BYD HAN bietet ein Hightech-Erlebnis der Premium-Klasse, das von bahnbrechenden Technologien der E-Mobilitätsbranche profitiert wie etwa die revolutionäre Blade-Batterie.

Ein Premium-Erlebnis bietet auch der BYD TANG hier sogar mit 7 Sitzplätzen. Dem imposanten allradgetriebenen Fahrzeug ist im BYD-Pilotmarkt Norwegen im vergangenen Jahr ein beeindruckender Start im umkämpften Marktsegment der elektrischen SUVs gelungen. Der emissionsfreie 7-Sitzer verbindet aufregende Leistung mit Komfort, Platz, Effizienz und Sicherheit. Der BYD TANG liefert ein umfassendes Premium-Erlebnis mit anspruchsvollen, serienmäßigen Ausstattungsmerkmalen. Auch der BYD TANG verfügt über die extrem sichere, hochmoderne Blade-Batterie, die auf optimale Sicherheit, Leistung, Langlebigkeit und Effizienz ausgelegt ist. Auch die Beschleunigung sorgt für Emotionen: von 0 auf 100 km/h in nur 4,6 Sekunden.

"Das BYD-Design ist markant und emotional, aber auch klar und relevant", berichtet BYD Global Designer Wolfgang Egger. "Beim Design des BYD HAN und des BYD TANG haben wir uns vom Gesicht eines Drachen inspirieren lassen, der in der chinesischen Kultur einen wichtigen Platz einnimmt, und beim BYD HAN von der Eleganz eines europäischen Sportwagens. Darüber hinaus haben wir ein klares 3D-artiges Feeling mit einer klassischen Kante angestrebt. Für den BYD ATTO 3 wollten wir ein besonders frisches, großzügiges und jugendliches Design verwirklichen, um junge Leute und Familien anzusprechen. Auch beim BYD ATTO 3 nutzten wir den chinesischen Drachen als Inspirationsquelle für das, was wir als "Dragon-Face-Designsprache" bezeichnen. Der unverwechselbare Schnurrbart, die Haut und die Drachenaugen finden sich als Elemente des BYD ATTO 3 wieder. Die Inspiration für einige Elemente der Innenausstattung fanden wir im Fitnesscenter und in der Musik. So wurden beispielsweise die Türgriffe, die Armlehnen und die Kotflügel von Hanteln und anderen Fitnessgeräten inspiriert. Die Türverkleidungen haben "Saiten" erhalten, die auch wie eine Gitarre klingen, wenn man sie berührt. Natürlich haben sie auch eine praktische Funktion für die Aufbewahrung."

Expertise von BYD bei Leistungsbatterien und bahnbrechenden Kerntechnologien

Die weltweit führenden Technologieinnovationen von BYD sind ein integraler Bestandteil der BYD-Elektrofahrzeuge. In den vergangenen Jahrzehnten hat BYD den Fokus auf die Perfektionierung moderner Technologien gerichtet, von den kobaltfreien BYD-Eisenphosphat-Batterien über Elektromotoren und elektronische Steuerungssysteme bis hin zu Chips für die Automobilindustrie.

Aus diesen Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen ist die bahnbrechende Blade-Batterie hervorgegangen, die Sicherheit, Langlebigkeit und Kapazität in der E-Mobilitätsbranche revolutioniert. Dies erfolgt in Synergie mit der Kompetenz von BYD bei der elektrischen Antriebstechnologie (BYD hat die hochintelligente e-Platform 3.0 der nächsten Generation entwickelt) für höchste Systemeffizienz und integrierte Fahrzeugintelligenz. Diese integrierte Technologie wurde entwickelt, um eine optimale Leistung und ein besseres Fahrerlebnis zu ermöglichen. BYD deckt die gesamte vertikale Lieferkette für Elektrofahrzeuge ab, um eine nahtlose Integration und Fertigungssteuerung sicherzustellen, einschließlich der Halbleiterproduktion.

BYD gewährt 8 Jahre Garantie auf Leistungsbatterien

Michael Shu, General Manager und Managing Director, BYD Europe and International Cooperation Division, kommentiert: "Technologische Innovationen müssen sicher, zuverlässig, bequem und zugänglich sein. Das ist unser Ziel. Die europäischen Kunden setzen hohe Erwartungen an ihre Mobilitätslösungen. Daher haben wir unsere Markteinführung gründlich vorbereitet. BYD bringt eine vollständige Palette neuer elektrischer Fahrzeugmodelle mit nach Europa, die den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden. Wir stellen Fahrzeuge vor, die zuverlässig, praktisch und komfortabel sind und serienmäßig über eine Premium-Ausstattung verfügen. Unser Vertrauen in unsere Technologie und die Qualität unserer Fahrzeuge ist groß genug, dass wir auf die Batterie 8 Jahre Garantie gewähren.

Daher freut sich Michael Shu darauf, die Vorteile der Elektroautos von BYD auch in anderen europäischen Ländern vorzustellen. "Wir haben großen Respekt vor der europäischen Automobilindustrie und ihrem Ökosystem, das Design, Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Kundendienst und Service umfasst. Unsere Strategie sieht vor, mit etablierten und namhaften Händlern vor Ort zusammenzuarbeiten, die unsere Vision teilen und einen erstklassigen Kundenservice bieten."

Bildmaterial in HD-Qualität: https://we.tl/t-kDqhBtGlhe

BYD Produkt-Highlights

Produkt BYD ATTO 3 BYD TANG BYD HAN Abmessungen (L/B/H) 4.455/1.875/1.615 4.870/1.950/1.725 4.995/1.910/1.495 Antriebstyp Vorradantrieb Allradantrieb Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit (km/h) 160 180 180 Motorleistung (kW) 150 380 380 Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. 7,3 4,6 3,9 Radgröße (Zoll) 18 22 19 Elektrische Reichweite (km) 420 (WLTP kombiniert) 400 (WLTP kombiniert) 521 (WLTP kombiniert) Kofferraumvolumen (l) 440/1.338 235/940/1.655 410 Anzahl der Sitzplätze 5 7 5 Batterietyp BYD Blade-Batterie (LFP) BYD Blade-Batterie (LFP) BYD Blade-Batterie (LFP) Nennkapazität (kWh) 60,48 86,4 85,4 DC-Ladezeit (30 bis 80 %, min) 29 30 30 Panorama-Schiebedach Standard Standard Standard

Die detaillierten Spezifikationen werden kurz vor der offiziellen Vorstellung auf dem Pariser Autosalon veröffentlicht.

Über BYD

BYD ist ein multinationales Hightech-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch die Nutzung von technologischen Innovationen die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Im Jahr 1995 wurde BYD als Hersteller von wiederaufladbaren Batterien gegründet und verfügt heute über ein breites Spektrum an Geschäftsfeldern, darunter Automobil, Schienenverkehr, neue Energien und Elektronik, sowie mehr als 30 Industrieparks in China, den USA, Kanada, Japan, Brasilien, Ungarn und Indien. Von der Energieerzeugung und -speicherung bis hin zu Anwendungsgebieten stellt BYD emissionsfreie Energielösungen bereit, die die globale Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Mit seinem Segment der Fahrzeuge mit alternativen Antriebskonzepten ist BYD heute auf 6 Kontinenten, über 70 Ländern und Regionen sowie mehr als 400 Städten präsent. Das an den Börsen in Hongkong und Shenzhen notierte Unternehmen ist bekannt als ein Fortune Global 500-Unternehmen, das Innovationen für eine grünere Welt bereitstellt.

BYD Europe hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und ist die erste Niederlassung der BYD Group außerhalb Chinas. Sie verfolgt das Ziel, die internationale Marke BYD Auto weiterzuentwickeln, um durch weltmarktführende technologische Innovationen sichere und effiziente nachhaltige Lösungen für Fahrzeuge mit neuen Antriebskonzepten bereitzustellen.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet auf www.byd.com.

Über BYD Auto

BYD Auto wurde 2003 gegründet und ist die Automobil-Tochtergesellschaft von BYD, einem multinationalen Hightech-Unternehmen, das technologische Innovationen nutzt, um zu einer höheren Lebensqualität beizutragen. Mit dem Anspruch, den Übergang des globalen Transportsektors in eine grüne Zukunft zu beschleunigen, konzentriert BYD Auto seine Anstrengungen auf die Entwicklung von vollelektrischen und Plug-in-Hybridfahrzeugen. Das Unternehmen beherrscht die Kerntechnologien der gesamten industriellen Kette von Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten, wie z. B. Batterien, Elektromotoren, elektronische Steuergeräte und Halbleiter in Automobilqualität. In den letzten Jahren wurden bedeutende technologische Fortschritte erzielt, darunter die Blade-Batterie, die DM-i und DM-p Hybridtechnologie, die E-Plattform 3.0 und die CTB-Technologie. Als erster Automobilhersteller der Welt hat BYD Auto die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren eingestellt und führt in China seit neun Jahren ununterbrochen die Absatzzahlen von PKW mit alternativen Antriebskonzepten an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

