Immer tiefer geht es bei der Aktie von TeamViewer (WKN: A2YN90). Sie notiert nach einem weiteren Kursrutsch von fast -20% binnen eines Monats bei 8,20 € und damit sehr nahe am 52-Wochen-Tief, das bei 7,93 € liegt. Fällt diese Barriere auch noch, wird ein neues Verkaufssignal generiert. Wie sollten sich Anleger jetzt also positionieren? TeamViewer mit Hauptsitz in Göppingen ist ein Softwareunternehmen. Es betreibt ein Programm für die Fernsteuerung ...

