Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Volkswagen AG (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) hatte am 5. September 2022 mitgeteilt, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, einen Börsengang der Vorzugsaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - vorbehaltlich der weiteren Kapitalmarktentwicklungen - Ende September / Anfang Oktober 2022 anzustreben ("Intention to Float") und bis Ende des Jahres umzusetzen, in dessen Rahmen insgesamt bis zu 25% der Vorzugsaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG aus dem Bestand der Volkswagen AG bei Investoren platziert werden würden, so Volkswagen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...