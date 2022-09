Kernen im Remstal (ots) -Ein digitaler Vertriebsprozess hilft dabei, neue Kunden zu akquirieren und somit den Umsatz eines Unternehmens auf die nächste Stufe zu bringen. Der Experte von Finest Marketing, Nico Dürr, unterstützt gemeinsam mit seinem Bruder Luca Beratungsunternehmen und B2B-Dienstleister bei eben diesem Schritt.Nico Dürr von Finest Marketing: Experte in der Gewinnung neuer KundenNico Dürr und sein Bruder Luca von der Finest Marketing GmbH sind Experten im Bereich der strategischen, digitalen Neukundengewinnung für Beratungsunternehmen und B2B-Dienstleister sowie in der Entwicklung digitaler Vertriebsprozesse. Das Thema Neukundenakquise mit System ist dabei für jedes Unternehmen wichtig, um Wachstum zu garantieren.Am Anfang jeder Beratung bei der Finest Marketing GmbH steht immer ein kostenloses Gespräch mit Nico Dürr und einem seiner Kollegen, in dem die aktuelle Ist-Situation des Unternehmens erfasst wird und darauf aufbauend ein entsprechendes Konzept entwickelt wird, das die jeweiligen Ziele des Unternehmens umfassend berücksichtigt.Finest Marketing: Mit System und Strategie zur KundenakquiseExklusive Anfragen und planbare Umsätze - dies garantieren Nico Dürr und sein Team von Finest Marketing. Dadurch erhalten Kunden mehr Zeit für ihr Kerngeschäft und haben zugleich einen großen Pool an Interessenten zur Verfügung. Das Unternehmen geht dabei nach der 3FM-Methode vor, einem erfolgserprobten Schritt-für-Schritt-System, mit dem immer die passendsten Entscheider gefunden werden. Das Einzige, was vonseiten des Kunden erforderlich ist, ist die Integration dieser Methode in die Unternehmensstrukturen.Im ersten Schritt wird Sichtbarkeit auf Knopfdruck generiert. Dafür erstellt das Team von Finest Marketing um Nico Dürr eine individuell auf die jeweilige Zielgruppe angepasste Marketingstrategie in den Social-Media-Netzwerken LinkedIn, Google oder Facebook. Das führt dazu, dass in der jeweiligen Zielgruppe Vertrauen zu dem betreffenden Unternehmen und seinen Dienstleistungen aufgebaut wird.Im zweiten Schritt geht es darum, mittels Verkaufspsychologie qualifizierte Anfragen zu generieren. Wie funktioniert das genau? Luca und Nico Dürr bereiten das Angebot ihrer Kunden so auf, dass potenzielle Kunden darauf aufmerksam werden und von alleine das jeweilige Beratungs- oder Dienstleistungsunternehmen kontaktieren. Von großer Bedeutung ist hierbei auch eine Verkaufsseite, die Besucher letztlich in qualifizierte Anfragen verwandelt. Die Erstellung dieser Verkaufsseite erfolgt ebenso durch das Team von Finest Marketing.Dadurch entsteht im dritten Schritt ein Pool an kaufkräftigen Interessenten, die nachfolgend vom Vertriebsteam verarbeitet werden. Bei Bedarf kann der digitale Vertriebsprozess auch mit dem unternehmenseigenen Customer-Relationship-Management-System (CRM-System) verknüpft werden, wodurch Anfragen vollautomatisiert und übersichtlich zur Verfügung stehen.Mit Nico Dürr Anfragen von qualifizierten Entscheidern erhaltenÜber die Website von Finest Marketing können Kunden ein kostenfreies und unverbindliches Strategiegespräch mit Nico Dürr vereinbaren. Dies haben schon etliche namhafte Unternehmen in Anspruch genommen, darunter zum Beispiel die bowa-consulting GmbH mit Sitz in Grefrath, die Industrieunternehmen beraten oder auch die Enghofer Koch Consulting GmbH aus München.Beide Unternehmen konnten ihre Wege zur Kundenakquise über Onlinekanäle, ihre Vertriebsprozesse und ihr Wachstum dank der Unterstützung durch Finest Marketing dauerhaft verbessern.Die Experten Luca und Nico Dürr von Finest Marketing (https://finest-marketing.de/) verhelfen Beratungsunternehmen und B2B-Dienstleister mittels digitalen Strategien dazu, konstant exklusive Kundenanfragen auf Knopfdruck zu generieren. So wird der Umsatz planbar erhöht und es bleibt mehr Zeit für das Kerngeschäft.Pressekontakt:Finest Marketing GmbHGeschäftsführer: Nico Dürr, Luca DürrE-Mail: info@finest-marketing.deWebseite: https://www.finest-marketing.de/Original-Content von: Finest Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165553/5332527