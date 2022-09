+Silber+++Silber+++Silber+: Sehen wir bald einen Silberpreis über 100 USD?

Anzeige / Werbung



Mehr Informationen auf axinocapital.de und YouTube Silber über 100 USD je Unze? So sagte er beispielsweise in einem Interview mit Kitco News am 02. März, dass er einen Preis von über 100 USD innerhalb seiner Lebensspanne erwartet. In einem anderen Interview sprach Keith von 130 USD je Unze als sein Kursziel. Doch wie kommt der CEO von First Majestic Silver auf diese Gedanken? Zunächst ist auch Keith Neumeyer davon überzeugt, dass die Preise für Edelmetalle künstlich zurückgehalten werden. Das ist etwas, was wir bei axinocapital und andere Experten der Branche auch immer wieder betonen: Die Preise für Gold und Silber können nicht frei sein. Ein guter Indikator dafür sind die teilweise extremen täglichen Kurssprünge bei den Gold- und Silberpreisen. Ein natürlicher Markt macht keinen Sprung von 50 USD innerhalb einer Stunde, oder 2 USD im Falle von Silber. Das ist eher auf auslaufende Optionsscheine zurückzuführen. Goldpreis: Unnatürliche Kurssprünge am 10.08.2022 - sind hier Optionen ausgelaufen? (goldpreis.de) Verhältnis zwischen Silber und Gold Ein weiterer Punkt vom Silber-Spezialisten ist, dass auf jede abgebaute Unze Gold, sieben Unzen Silber kommen. Doch das Gold-Silber-Ratio, also das Verhältnis zwischen den Preisen liegt bei 1:75. Einer der wichtigsten Punkte ist aber vermutlich, dass die Preise von physischem Silber und Papier-Silber, also Derivate Produkte auf Silber, die aber nicht physisch abgesichert sind, gar nicht gleich sein können. Silber: Papiersilber gegen realistische Zahlen Zum Verständnis: Am Silbermarkt werden ungefähr eine Milliarde Unzen täglich auf dem Papier gehandelt. Im wahren Leben werden aber nur 800 Millionen Unzen jährlich produziert! All das sind Argumente für einen steigenden Silberpreis - vielleicht sogar für einen Silberpreis über 100 USD. Doch wenn wir von manipulierten Märkten sprechen - wie wahrscheinlich ist dieser extreme Kursanstieg dann wirklich? Was muss passieren, damit der Silberpreis "durch die Decke" geht? Damit diese Kurse realistisch werden, müssten sich die physischen Kurse von den Papierpreisen lösen. Es gibt nicht mal ansatzweise genug physisches Silber auf der Welt, um alle Papier-Trades zu decken - wenn dieses System zusammenbricht und sich der Silberpreis an der industriellen Nachfrage orientieren kann, dann können dreistellige Silberpreise durchaus realistisch sein. Doch um dieses System zu durchbrechen, müssten laut Keith Neumeyer alle Miner aufstehen und sich gegen das System wenden.



Ob das jemals passieren wird, lässt sich schlecht sagen. Banken sind sehr mächtig und natürlich überaus interessiert daran, das aktuelle Papiergeld-System aufrechtzuerhalten. Fazit - wohin kann der Silberpreis gehen? Der Preis von Silber in der Zukunft ist - wie bei allen Voraussagen - ungewiss. Die Fakten sprechen derzeit eher für Edelmetalle und insbesondere das Silber hat (laut Experten) noch einiges nachzuholen.



axinocapital.de ist bullisch auf Edelmetalle und deren Aktien. Enthaltene Werte: CA32076V1031,XD0002747026,XD0002746952,CA59126M1068,XC0009653103

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )