Wegweisendes Video zu "The Band, dem neuesten Song der Gruppe, erinnert an die verstorbenen Bandmitglieder Ken Loosaar und Johannes Kuslap

Die junge, aufstrebende Rockband "California Condor" hat vor Kurzem ein Video veröffentlicht, das zwei ehemaligen, viel zu früh verstorbenen Bandmitgliedern gewidmet ist. Es wurde zu ihrem neuesten Track "The Band" produziert. Mit dem Video möchte die Band Ken Loosaar und Johannes Kuslap ihren Respekt zollen. Die beiden verstarben vor Kurzem im Alter von 28 bzw. 27 Jahren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220926005352/de/

'California Condor' Pays Tribute to Departed Bandmates in New Video (Graphic: Business Wire)

California Condor gab hierzu folgendes Statement ab: "In der Anfangszeit von California Condor halfen Ken und Johannes der Band, Fuß zu fassen. Wir werden sie niemals vergessen. Das neue Video ist unsere Art, diesen beiden besonders talentierten Musikern unseren Respekt zu zollen und uns von ihnen zu verabschieden.

Im Gedenken

Die ursprünglich aus Estland stammende Band California Condor hat sich mit ihrer unkonventionellen Fusion verschiedener Musikrichtungen einen Namen gemacht. Das jüngste Werk der Band vereint verschiedene Stilrichtungen, von "Post-Grunge" über Metal bis hin zu Hip-Hop.

Der Track "The Band" ist beispielhaft für den charakteristischen Sound von California Condor. Der energiegeladene Beat der Drums und die schonungslosen Gitarrenriffs erzeugen eine massive Wand aus Verzerrungen, die durch eindringliche Synthesizer-Rhythmen ergänzt wird.

Heftiger Gesang und die schreienden Refrains machen "The Band" zu einer der stärksten Aufnahmen der Band. Dem Statement der Band zufolge ist das wegweisende Video zum Song, das seine Premiere am 20. September feierte, ganz dem Gedenken an Loosaar und Kuslap gewidmet.

Das Statement von California Condor über ihre verstorbenen Bandkollegen: "Sie waren Mnner, die immer mit einem Lcheln im Gesicht weitermachten und sich nie beklagten. Ihr bemerkenswerter Charakter lsst sich nicht in Worte fassen. Deshalb haben wir beschlossen, ihnen mit dem neuen Video zu gedenken.

Der Weg in die Zukunft

California Condor sind noch relative Newcomer, die erst im vergangenen Jahr die amerikanische Rockszene eroberten. Dennoch hat die estnische Band mit ihrem unverwechselbaren Musikstil eine große, treue Fangemeinde gewonnen.

Zurzeit ist ein Auftritt von California Condor auf der prestigeträchtigen Worldwide Music Expo geplant, die vom 19. bis 23. Oktober im portugiesischen Lissabon stattfinden wird. Berichten zufolge plant die Band für das nächste Jahr eine ausgedehnte Europa-Tournee.

Die Bandmitglieder schlossen ihre Statements wie folgt: "Lebt wohl und lebt weiter, Ken Loosaar und Johannes Kuslap. Wir wissen, dass ihr immer bei uns sein werdet. Ohne euch wäre die Band nicht da, wo sie heute ist.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220926005352/de/

Contacts:

Timo Tomson timo@californiacondormusic.com Tel. +37254520789