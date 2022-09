Ostangler Brandgilde VVaG (Ostangler) hat eine neue Wohngebäudeversicherung an den Markt gebracht, die sich insbesondere durch eine Nachhaltigkeitsklausel auszeichnet. Die neue Versicherung namens "Wohngebäude EXCLUSIV Green Fair Play Plus" beinhaltet Versicherungsbedingungen rund um die Nachhaltigkeitsförderung einer Immobilie und soll die Widerstandsfähigkeit vor und nach einem Schaden erhöhen, erklärt die Ostangler in einer Pressemitteilung.Mehrleistungen sind an Nachhaltigkeitskategorien gekoppeltDer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...