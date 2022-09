Die Stippvisite von Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende in Abu Dhabi stand vor allem unter dem Zeichen der Versorgungssicherheit. So konnte der Energieversorger RWE mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) einen Vertrag über die Lieferung von Flüssiggas abschließen. Bereits im Dezember liefert ADNOC 137.000 Kubikmeter Flüssiggas über das mobile LNG-Terminal in Brunsbüttel nach Deutschland. Mit AURUBIS hat ADNOC außerdem einen Vertrag über die Lieferung von Ammoniak abgeschlossen. Ammoniak gilt als Trägermaterial für den Transport von grünem Wasserstoff. Mehr zum Potenzial von Ammoniak-Aktien finden Sie auch im Bernecker Börsenkompass (www.bernecker-boersenkompass.de) in der neuen Serie über Aktien aus dem Zukunftsmarkt Wasserstoff/Ammoniak.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





RWE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de