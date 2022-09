Papenburg (ots) -Pünktlich zum Start der Herbstferien empfängt Papenburg Gäste aus ganz Deutschland zum "Schiffe gucken". Denn gleich zwei spektakuläre Kreuzfahrtschiffe sind auf der Meyer Werft zu bestaunen: Der 345 Meter lange Neubau "Arvia" hat bereits vor den großen Hallen festgemacht.Gäste des Besucherzentrum der Werft können zusätzlich die Entstehung eines der modernsten und luxuriösesten Kreuzfahrtschiffe der Welt bestaunen: Die "Silver Nova", ausgestattet mit Brennstoffzellen, zeigt eindrucksvoll den Stand modernster Technik.Entlang der Kanäle im Papenburger Stadtzentrum warten historische Museumsschiffe, dazu die neue Maritime Erlebniswelt, die die Geschichte Papenburgs als weltweit führenden Standort für Schiffbau erklärt. Ideal für einen Tagesausflug oder ein Wochenende mit ergänzenden Fahrradausflügen.Papenburg und das Besucherzentrum der Meyer Werft zählen zu den Top-Reisezielen Niedersachsens und richten sich sowohl an Paare, als auch Familien und Gruppen. Neben den individuellen Besuchen (14 Euro für Erwachsene, 8 Euro für Kinder und Jugendliche) sind auch eine Premium-Tour mit einer ergänzenden Fahrt zu sonst unzugänglichen Bereichen der Werft oder das Übernachtungsangebot "Zu Besuch bei den Ozeanriesen" mit einem Aufenthalt in Papenburg buchbar.Weitere Informationen:www.besucherzentrum-meyerwerft.dewww.maritime-erlebniswelt.dewww.papenburg-marketing.deDie Papenburg Marketing GmbH, aus der Papenburg Tourismus GmbH entstanden, fördert das touristische Leben Papenburgs und vermarktet die Stadt als attraktive Destination. Dazu zählt die Entwicklung inhaltlicher und strategischer Konzepte, neuer Angebote sowie Eventreihen. Darüber hinaus betreibt die Papenburg Marketing GmbH das Besucherzentrum der Meyer Werft: Dieses hat sich mit jährlich rund 250.000 Gästen zu einem Besuchermagneten entwickelt und zählt zu den Top-Reisezielen in Niedersachsen.Pressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Papenburg Marketing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122532/5332572