Linz (www.anleihencheck.de) - Die Wachstumsprognosen für Kanada liegen für 2022 über 3%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Aussichten für 2023 seien zuletzt aber stark nach unten angepasst worden. Im Mittel lägen die Erwartungen für 2023 bei knapp über 1%. Als Argument werde, wie in nahezu jeder Volkswirtschaft, der Kaufkraftverlust genannt. Im August habe die Inflation bei 7,0% gelegen. Im Juli habe der Wert noch bei 7,6% gelegen. Der Rückgang hänge in erster Linie mit den gefallen Rohstoffpreisen wie Rohöl, Aluminium und Kupfer zusammen. Die Kerninflation (ohne Energie und Nahrungsmittel) ebenfalls einen kleinen Rückgang von 5,0% auf 4,8% verzeichnet. Diesen Wert habe die Bank of Canada im Blick, wenn es darum gehe über den Leitzins zu entscheiden. Der Fokus richte sich aber auch auf die künftige wirtschaftliche Entwicklung. Anfang September habe die BoC den Zins auf 3,25% erhöht. Sollte sich die Kerninflation im Bereich von 5% einpendeln und sich der drohende Wirtschaftsabschwung bestätigen, werde wohl auch die Notenbank das Tempo bei der Leitzinsanpassung rausnehmen. Es sei gut möglich, dass die Bank of Canda bei der nächsten Sitzung "nur" um 25 Punkte erhöhen werde. ...

