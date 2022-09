Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsraten in Europa steigen weiter, so die Experten von Union InvestmentDaher habe die Europäische Zentralbank (EZB) im Juli 2022 das erste Mal seit elf Jahren die Leitzinsen erhöht - und zwar von 0 auf 0,5 Prozent. In der EZB-Sitzung am 8. September sei eine weitere deutliche Erhöhung des Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte auf nunmehr 1,25 Prozent gefolgt. Die Nullzinspolitik sei zu Ende! In den nächsten beiden Sitzungen bis zum Jahresende dürfte die EZB die Zinsen dann um weitere 75 beziehungsweise 50 Basispunkte anheben - so die Einschätzung der Volkswirte von Union Investment. ...

