VERBIO Aktie - ein Nachhaltigkeitswert der in letzter Zeit unter politischen Diskussionen leiden musste. Während sich diese Diskussionen beruhigt zu haben scheinen, konnte VERBIO mir einer starken Bilanz 2021/22 glänzen: Über 500 Mio EUR EBITDA. Der Platow Brief macht sich aktuell Gedanken über die Entwicklung der VERBIO AG (ISIN: DE000A0JL9W6). Und der Platow Brief kommt trotz sehr starker Zahlen im letzten Geschäftsjahr "nur" zu einem "BEOBACHTEN". Warum? Lesen. Verbio - Makel trotz Rekordzahlen Die am Dienstag (27.9.) von Verbio vorgelegten Rekordzahlen für das Gj. 2021/22 (per 30.6.) goutierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...