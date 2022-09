Der heutige Handelstag steht ganz im Zeichen des Porsche-Börsengangs. Doch die gute Stimmung, die bei Porsche-Chef Blume herrschen dürfte, ist auf den Gesamtmarkt nicht übergesprungen. Im Gegenteil: Der DAX rauscht schon wieder mit hoher Geschwindigkeit gen Süden. Die 12.000-Punkte-Marke ist obsolet.Nach dem starken Comeback am Vortag durfte man in Frankfurt auch am Donnerstag von steigenden Kursen ausgehen. Doch die Märkte fallen. Der DAX notiert eine Stunde nach Handelseröffnung auf Xetra wieder ...

