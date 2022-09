Mit einem kräftigen Minus von mehr als vier Prozent knüpft die Aktie von Thyssenkrupp am Donnerstag nahtlos an die Verluste vom Vortag an. Neben der Marktschwäche und den bekannten Rezessionssorgen drückt auch der anstehende Produktionsstopp des großen Stahlwettbewerbers ArcelorMittal auf die Stimmung.Wegen der stark gestiegenen Energiepreise wird ArcelorMittal ab Oktober die Direktreduktionsanlage im Hamburger Langstahlwerk sowie einen von zwei Hochöfen am Flachstahlstandort Bremen stilllegen. ...

