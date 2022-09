Newmont Corporation gab gestern bekannt, dass Nancy Buese zum 1. November von ihrer Funktion als Executive Vice President und Chief Financial Officer zurücktreten wird, um sich einer neuen Aufgabe außerhalb des Unternehmens zu widmen.



Die Nachfolge von Nancy Buese wird übergangsweise Brian Tabolt antreten, während Newmont sich weltweit nach einer Nachfolge umsieht.



"In den letzten sechs Jahren hat Nancy Buese Newmont in vorbildlicher Weise geführt und geleitet. Sie hat ein starkes Team aufgebaut, das sich der finanziellen Disziplin und der Aufrechterhaltung einer soliden Bilanz verschrieben hat, während sie gleichzeitig eine finanzielle Flexibilität geschaffen hat, die Reinvestitionen in unser Unternehmen ermöglicht", heißt es in der Pressemitteilung von Tom Palmer, Präsident und Chief Executive Officer von Newmont. "Bei der Neubesetzung dieser wichtigen Position werden wir uns darauf konzentrieren, die Stärke unseres Executive Leadership Teams weiter zu differenzieren, um das nächste aufregende Kapitel in der Zukunft von Newmont zu unterstützen."



