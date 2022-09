Die Photon Energy N.V. stockt ihren im vergangenen Jahr begebenen Green Bond 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) um bis zu 25 Mio. Euro auf. Bereits im Mai dieses Jahres wurde die Anleihe um 10 Mio. Euro auf 65 Mio. Euro aufgestockt. Bei Vollplatzierung der jetzigen Tranche hätte die mit 6,50% verzinste Anleihe ein Gesamtvolumen von 90 Mio. Euro. Derzeit läuft sowohl ein öffentliches Zeichnungs-Angebot als auch ein Umtauschangebot an Inhaber der Photon Energy-Anleihe 2017/22. Wir haben mit dem Finanzvorstand des Ökostrom-Produzenten, Clemens Wohlmuth, über die Aufstockung und damit verbundene Opportunitäten gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Wohlmuth, warum stockt Photon Energy seinen Green Bond 2021/27 bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr auf? Sind die sich bietenden Investment-Chancen am Markt derzeit so "attraktiv" oder sind es reine Refinanzierungsgründe? Wohin sollen die Mittel konkret fließen?

Clemens Wohlmuth: Beides trifft zu. Wir sehen einerseits eine starke Dynamik im Ausbau unserer Projektpipeline und neuer Anlagen in unseren Kernmärkten in Zentraleuropa. Dabei wollen wir bestehenden wie neuen Investoren die Möglichkeit geben, nachhaltig zu attraktiven Konditionen in unseren 6,50% Green Bond 2021/2027 zu investieren. Die Zeichnungsfrist dazu läuft noch bis 11. Oktober über unsere Webpage. Wie in der Vergangenheit werden wir auch wieder eine Privatplatzierung durchführen, um unseren institutionellen Investoren wie der EBRD die Möglichkeit einer Folgezeichnung zu geben. Darüber hinaus haben wir uns aufgrund diverser Nachfragen von Anlegern entschlossen, unseren Investoren der alten Anleihe 2017/2022 nochmals die Möglichkeit ...

