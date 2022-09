Rostock (ots) -Ab sofort ist die 117-tägige Weltreise 2023/2024 von AIDAsol auch in Teilstrecken buchbar. Die Reisedauer variiert zwischen 33 und 84 Tagen - eine perfekte Möglichkeit, sich den Traum von einer einmaligen Reise auch in kürzeren Etappen zu erfüllen. So können Gäste beispielsweise in 65 Tagen von Hamburg nach Sydney reisen und den Jahreswechsel in dieser aufregenden australischen Metropole erleben. Oder sie genießen eine 33-tägige Reise von Mauritius nach Hamburg, umrunden das Kap der Guten Hoffnung und gehen auf Safari in Südafrika. Wie wäre es mit der 48-tägigen Etappe von Chile nach Mauritius? Auf dieser Reise geht es durch die Südsee zum australischen Kontinent.Die einzelnen Teilstrecken sind bereits ab 3850 Euro pro Person buchbar zum AIDA PREMIUM Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine IB), inkl. 700 Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 30. April 2023. Das Kontingent ist limitiert.Die komplette AIDA Weltreise führt vom 27. Oktober 2023 bis zum 21. Februar 2024 in 43 Häfen, 20 Länder und auf vier Kontinente und ist ab 13.995 Euro pro Person buchbar, zum AIDA PREMIUM Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine IB), inkl. 3.000 Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 30.04.2023, jeweils limitiertes Kontingentbuchbar.Unvergessliche HighlightsRio de Janeiro, Brasilien: Goldene Sandstrände, subtropische Wälder und der Zuckerhut: Einheimische nennen ihre Stadt nur "Cidade Maravilhosa" - die traumhaft schöne Stadt. Verlieben Sie sich in den Rhythmus Rios und die Lebensfreude der Bewohner.Buenos Aires, Argentinien: Südamerika hat noch mehr als Tango, Samba und Fußball zu bieten - zum Beispiel einzigartige Naturschauspiele wie die Iguazú-Wasserfälle, die zu den größten der Erde gehören.Patagonien & Feuerland: Die raue Landschaft am südlichen Ende der Welt ist überwältigend schön - majestätische Eismassen, schneebedeckte Gipfel, Urwälder und einsame Fjorde werden die Gäste beeindrucken. Mit etwas Glück sind auf dem Beagle-Kanal Begegnungen mit Zwergwalen, Seelöwen, Pelzrobben und weitere Tierarten möglich.Südsee: Für viele ist die Südsee ein wahr gewordener Traum: Es ist ganzjährig Sommer, das türkis glitzernde Wasser hat Badewannentemperatur, die tropische Vegetation lockt mit bunten Blüten und die Insulaner heißen Gäste mit einem Lächeln willkommen. Buntes Treiben herrscht auf Fidschi an den zahlreichen Korallenriffen. Hier lohnt es sich abzutauchen, um die exotische Unterwasserwelt zu erkunden. Am anderen Ende der Welt, in den unendlichen Weiten des Pazifiks, liegen Tausende kleiner Inseln, deren puderzuckerweiße Traumstrände so verlockend wie unerreichbar scheinen: Tahiti, Moorea, Vanuatu und Neukaledonien.Sydney, Australien: Das Einlaufen in den Hafen von Sydney vorbei am weltbekannten Opernhaus ist ein Highlight für sich - genau wie der Jahreswechsel in der größten Stadt Australiens. Erst Sightseeing, dann Shopping und später noch eine Abkühlung im Pazifik? Kein Problem! Das Umland von Sydney mit den Blue Mountains, malerischen Küsten sowie Flora und Fauna begeistert vor allem mit natürlicher Schönheit.Südafrika & Namibia: Hier erleben Gäste die Reize Afrikas in all ihrer Schönheit: Von dem Charme und der malerischen Tafelberg-Kulisse Kapstadts über die beeindruckende afrikanische Tierwelt bis hin zu den riesigen Sanddünen der Wüste Namib. Ob Richards Bay, Durban, Port Elizabeth, Kapstadt oder Walvis Bay: Jeder Hafen steht für unvergessliche Eindrücke und Momente auf der Weltreise mit AIDAsol.Buchbare Teilstrecken der Weltreise 2023/2024- Von Hamburg nach San Antonio vom 27. Oktober bis 2. Dezember 2023 (36 Tage)- Von Hamburg nach Mauritius vom 27. Oktober 2023 bis 19. Januar 2024 (84 Tage)- Von Hamburg nach Sydney vom 27. Oktober bis 31. Dezember 2023 (65 Tage)- Von San Antonio nach Mauritius vom 2. Dezember 2023 bis 19. Januar 2024 (48 Tage)- Von San Antonio nach Hamburg vom 2. Dezember 2023 bis 21. Februar 2024 (81 Tage)- Von Sydney nach Hamburg vom 31. Dezember 2023 bis 21. Februar 2024 (52 Tage)- Von Mauritius nach Hamburg vom 19. Januar bis 21. Februar 2024 (33 Tage)Neue Etappen auch für die Weltreise 2022/2023 buchbarAuch für die Weltreise 2022/2023 ist ab sofort die Buchung neuer Teilstrecken möglich: Vom 26. Oktober bis 31. Dezember 2022 für die 66-tägige Etappe von Hamburg nach Sydney. Vom 31. Dezember 2022 bis 20. Februar 2023 geht es in 52 Tagen von Sydney nach Hamburg.Buchung und weitere Informationen zu AIDAsol und den Etappen der Weltreise ab sofort im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer +49 381 20 27 07 07 oder auf www.aida.de.Preisbeispiele für die Teilstrecken der Weltreise von AIDAsol im Überblick:Weltreise 2023/2024:Von Hamburg nach San Antonio ab 4.995 EUR* p. P. zum AIDA PREMIUM Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine IB), inkl. 700 Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 30.04.2023, jeweils limitiertes KontingentVon San Antonio nach Mauritius ab 8.195 EUR* p. P. zum AIDA PREMIUM Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine IB), inkl. 1.000 Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 30.04.2023, jeweils limitiertes KontingentVon Mauritius nach Hamburg ab 3.850 EUR* p. P. zum AIDA PREMIUM Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine IB), inkl. 700 Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 30.04.2023, jeweils limitiertes KontingentWeltreise 2022/2023:Von Hamburg nach Sydney ab 10.480 EUR* p. P. zum AIDA PREMIUM Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine IA), inkl. 1.400 Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung, jeweils limitiertes KontingentVon Sydney nach Hamburg ab 7.540 EUR* p. P.zum AIDA PREMIUM Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine IA), inkl. 700 Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung, jeweils limitiertes KontingentPressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & Sustainabilitypresse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55827/5332651