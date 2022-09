Der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, hat sich unter den Kapitalanlegern der Versicherer umgehört und herausgefunden, welche aktuellen Herausforderungen die Versicherer in puncto Portfoliomanagement am meisten umtreiben. Die Ergebnisse hat BlackRock nun in seinem "Global Insurance Report" veröffentlicht. Für den Bericht wurden 370 Kapitalanleger von Versicherungsunternehmen befragt, die in 26 Märkten tätig sind und ein verwaltetes Vermögen von fast 28 Bio. US-Dollar repräsentieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...